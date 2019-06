Jutgen els acusats d'agredir un intern de l'Estrep, el 2015

? L'Audiència de Barcelona jutjarà dijous sis veïns de Sant Salvador de Guardiola acusats de provocar aldarulls a l'Estrep, el 2015, que van acabar amb un menor del centre ferit. Tres són acusats per un delicte lleu de danys i el fiscal els demana 1.080 euros de multa. Els altres tres són acusats de desordre públic, amenaces a col·lectiu i un delicte lleu de lesions. Per a ells, el fiscal demana la mateixa multa i 8 anys de presó. Segons el fiscal, aquests acusats i part d'un grup de vigilància que havien format arran de diversos robatoris a la zona, van entrar al pati del centre, on van llançar pedres que van impactar contra vehicles i un jove, al qual van produir lesions. L'endemà, segons el fiscal, els altres acusats van impedir l'accés d'una furgoneta al centre i un d'ells la va colpejar amb una barra.