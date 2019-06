Els ocupes de l'escola de Merlí són acusats de robatoris a pisos de Berga, Abrera i Martorell

La banda que ocupava l'escola on es va gravar la sèrie Merlí de TV3 està acusada de diversos robatoris, alguns dels quals s'haurien realitzat a Berga, Martorell i Abrera. Tot i això, els Mossos no han concretat la xifra de robatoris que aquest grup hauria comès a la Catalunya Central, ni quan van produir-se.

Segons expliquen els Mossos d'Esquadra, en una operació conjunta amb la Policia Nacional, aquesta organització ja ha estat desarticulada i els dos cossos policials la qualifiquen com una de les «més actives» en robatoris amb força a domicilis.

L'operació s'ha saldat amb 26 detinguts per delictes contra el patrimoni, 14 dels quals estan en presó preventiva, i 61 persones més arrestades per infracció de la Llei d'estrangeria. L'organització ocupava l'antiga escola Menéndez Pidal de Barcelona, on es va rodar la sèrie de TV3 Merlí, a l'interior de la qual els investigadors han arribat a acreditar la presència de més de 100 persones d'origen georgià, tots amb nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni. L'escola va ser desallotjada el 29 de maig, on a més de georgians hi vivien una trentena de joves que es dediquen a les arts circenses i escèniques i que vivien separats per problemes de convivència.

Segons van informar ahir els Mossos i la Policia Nacional, que en aquesta operació han tingut la col·laboració de la policia de Geòrgia, la investigació va començar el primer trimestre del 2018, quan pocs mesos després d'haver acabat el rodatge de Merlí, un grup de persones d'origen georgià va ocupar l'edifici i es van començar a produir robatoris amb força a domilicis al barri on hi ha l'escola, el de Sant Genís, i altres delictes contra el patrimoni.

Els Mossos van detenir un primer grup de persones de nacionalitat georgiana que s'havien amagat a l'institut just després de cometre un robatori en un pis de la zona. Al cap d'uns dies, alguns dels arrestats, que havien quedat en llibertat amb càrrecs, van ser detinguts novament a Madrid per delictes de la mateixa naturalesa.

A partir d'aquell moment es va iniciar el treball conjunt entre els dos cossos policials, que van concloure que estaven davant d'una de les organitzacions criminals «més actives i amb més integrants» de les que han operat mai a Barcelona.

Els investigadors han acreditat la presència de més de 100 persones d'origen georgià dins del centre escolar, tots amb nombrosos antecedents policials en diversos països de la UE. Es tracta sempre de delictes contra el patrimoni i, especialment, robatoris amb força en domicilis, tipologia delictiva en la qual els investigats s'havien especialitzat.

Segons els Mossos, els detinguts s'organitzaven en grups de tres o quatre persones que sortien algunes nits a cometre robatoris amb força en habitatges ubicats a la rodalia de l'escola, però també en altres districtes de la ciutat o municipis de la demarcació de Barcelona, com Cerdanyola del Vallès, Terrassa, Sitges, Mataró, Santa Coloma de Gramenet i Montcada i Reixac, a part de Berga, Martorell i Abrera.