Dos contenidors cremats a Vilanova del Camí i un altre a Hostalets de Pierola

Tres contenidors han cremat aquest diumenge a la nit i dilluns a la matinada a la comarca de l'Anoia. Els Bombers van rebre un avís per foc ahir a les 20.09 h a Hostalets de Pierola, on va cremar un contenidor al carrer Manresa. Més tard, a Vilanova del Camí, es van incendiar dos contenidors, un de vidre i un altre d'orgànica, a la cruïlla entre els carrers Isabel la Catòlica i Jaume I. L'hora d'avís va ser a les 3.17 h. Una dotació de Bombers va treballar en cada un dels incendis per apagar el foc.