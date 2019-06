La Catalunya Central supera, el 2018, els 1.000 desnonaments per primer cop des del 2013

Les comarques centrals han tornat a superar la barrera psicològica dels 1.000 desnonaments anuals per primer cop des del 2013. De fet, els partits judicials de la Catalunya Central han registrat durant el 2018 la xifra més elevada de desnonaments des del 2013, segons dades difoses ahir pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ). Amb una xifra total de 1.003 desnonaments, la dada del 2018 només està superada per la del 2013, quan n'hi va haver 1.167, i que és quan comença la sèrie històrica. A més, els desnonaments que es van ordenar l'any passat suposen un creixement del 15% respecte als que es van ordenar l'any anterior.

Dels 935 desnonaments que hi va haver l'any passat al conjunt dels partits judicials de l'àmbit de Regió7, 595 van ser per impagaments de lloguers, mentre que 300 van ser conseqüència d'una execució hipotecària i 40 van ser deguts a altres causes, com per exemple ocupacions.

Per al degà del col·legi d'advocats de Manresa, Abel Pié, part del repunt s'explica perquè la nova llei de lloguers ha accelerat el procés judicial dels desnonaments, fet que pot haver provocat que processos que estaven pendents s'acceleressin. També hi introdueix altres variables, com el fet que la petició de dades per part dels jutges a serveis socials ara és més ràpida, i també la resposta. A més, Pié recorda que els últims anys el mercat del lloguer ha crescut i això pot fer que hi hagi més desnonaments. Fent un balanç de totes les casuístiques que poden portar al creixement del 2018, assegura que caldrà veure què passa aquest 2019, quan la situació per l'efecte de la regulació ja s'hauria d'haver esmorteït.

En l'anàlisi de dades detalladament, al partit judicial de Manresa, els 451 desnonaments de l'any passat suposen el 10,5% més que el 2017 però cauen el 23,56% respecte al 2013.

El partit judicial de Berga és una de les excepcions a Catalunya en l'evolució des del 2013 ja que els desnonaments han pujat el 67,74%, i és la tercera crescuda, en termes relatius, més gran del país, només superada per Vielha i Falset. Tot i això, els 52 llançaments del 2018 són gairebé els mateixos que el 2014, quan n'hi va haver 51. Respecte al 2017, els desnonaments a Berga van créixer el 36,84%, en passar de 38 a 52. Per tipologia, els relacionats amb hipoteques van augmentar més (de 10 a 19) que els de lloguers (de 27 a 33), que continuen sent els més nombrosos.

A la Seu d'Urgell també van créixer per sobre del 30% i hi va haver 53 llançaments, només superada per la del 2013 quan se'n van practicar 75. Al partit judicial de Puigcerdà en l'últim any els desnonaments també han crescut més del 30% i el 2018 se'n van produir 68, dos menys que el 2013 i el 2014, quan es va tocar sostre.

Als jutjats d'Igualada, els 183 desnonaments practicats el 2018 són el 24,5% més que els del 2017 i la majoria, 116, van ser per lloguers, mentre que 64 van ser per impagaments de la hipoteca.

A Martorell l'increment va ser més moderat, del 5,4%. En total s'hi van fer 175 desnonaments el 2018, 9 més que un any abans. Finalment, als jutjats de Solsona la xifra es va mantenir invariable i els 21 llançaments del 2018 són el mateix nombre que el 2017. Aquesta xifra només va ser superada el 2014, quan els jutjats solsonins van fer 24 desnonaments.