Demanen 3 anys de presó per instar a «rebentar espanyols» a l'Anoia

La fiscal d'odi i discriminació demana 3 anys de presó i multa de 3.252 euros per a un un home que, segons la fiscalia, va publicar a Facebook, el 5 de novembre del 2017, un missatge en el qual deia que «qui vulgui anar de festa per zona Anoia... que m'ho digui. Jo ja he dit prou. Anem a rebentar espanyols. Amb 2/3 en tenim prou. Qui s'apunti, evidentment que estigui preparat».

La fiscalia reconeix que el titular va retirar el missatge el mateix dia que el va publicar per les reaccions que va generar entre usuaris, un dels quals el va denunciar als comptes de Twitter de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, cos aquest últim que va obrir una investigació. En l'acusació, la fiscalia destaca que al missatge s'hi podia veure una referència a «Escamots catalans», una organització, diu l'escrit de fiscalia, «paramilitar creada pel partit Estat Català», encara que també reconeix que el seu moment «àlgid» va ser entre el 1932 i el 1933.

En l'escrit del fiscal també hi consta un segon missatge publicat a Facebook presumptament pel mateix usuari en el qual apareix «simbologia de l'extinta organització terrorista Terra Lliure, a més del lema d'aquesta organització 'Poble armat, poble respectat'». Tot i que esmenta aquest missatge, la fiscalia reconeix que «si bé no pot considerar-se que amb l'esmentat comentari l'acusat enaltís o justifiqués el terrorisme de l'esmentada organització, difonia la necessitat que el poble català s'armés per ser respectat, fent amb ell un ús de defensa de les armes».

Per aquests dos comentaris, el fiscal demana, a part dels 3 anys de presó i la multa, que sigui inhabilitat per treballar en l'àmbit educatiu durant cinc anys. El judici se celebrarà demà a l'Audiència de Barcelona.