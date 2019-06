Denuncien un veí de Manresa que conduïa ebri i sense carnet a Callús

La Policia Local de Sant Joan va denunciar la matinada d'aquest dimarts a O.C.H., un veí de Manresa de 31 anys, que conduïa ebri i sense haver obtingut mai el permís de conduir. El conductor va ser interceptat per la policia local de Sant Joan quan van detectar que un vehicle conduïa de forma negligent, tot fent virolles.

Al carrer Viladelleva de Callús, els agents van aturar i el seu conductor va resultar que no tenia permís de conduir i mai no l'havia tingut, i a més va donar un positiu per alcoholèmia de 0,6 mil·lígrams per litre d'aire aspirat.

Com a conseqüència d'aquests fets, el conductor va ser denunciat per dos delictes contra la seguretat del trànsit: un pel positiu per alcoholèmica i l'altre per no tenir permís de conduir.