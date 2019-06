Dos ferits en bolcar el cotxe amb què viatjaven a Castellfollit

Dues persones van resultar ferides lleus ahir a la nit en un accident que va tenir lloc a Castellfollit del Boix. Segons fonts dels Bombers, el cotxe amb què viatjaven va sortir de la via per causes que es desconeixen i va bolcar. Els dos ocupants van ser atesos al lloc dels fets per ferides lleus però no va caldre evacuar-los a l'hospital. L'accident es va produir a 2/4 de 12 de la nit a la carretera BV-1081 al seu pas per Castellfollit, al quilòmetre 1,4. Una dotació dels Bombers es va desplaçar fins al lloc dels fets.