Un incendi crema un cobert a l'Alt Urgell

Un incendi ha cremat totalment un cobert d'una granja de Cabó, a l'Alt Urgell. El foc s'ha produït poc després d'un quart d'una del migdia i s'han activitat sis dotacions dels bombers, de les quals una encara està treballant al punt de l'incendi. Segons fonts dels Bombers, el cobert ha quedat totalment afectat per les flames, l'estructura del qual també ha resultat danyada. Una de les principals ocupacions dels bombers ha estat la d'evitar que el foc s'escampés pels voltants. Tot i això, no hi ha hagut ferits.