Presó per robar en un pis de Manresa, amb 10 antecedents

El carrer Prudenci Comellas de Manresa, on va tenir lloc el robatori GSV

El jutge en funcions de guàrdia de Manresa ha enviat a presó un detingut per presumptament haver entrat a robar en un domicili de la ciutat. El detingut, acusat per un robatori amb força, ja tenia un total de 10 antecedents per fets similars.

L'arrestat, que ara ja està en presó provisional, és un jove de 24 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Manresa, que va ser detingut el 5 de juny passat juntament amb un altre jove pels Mossos d'Esquadra. L'altre detingut és un noi de 21 anys d'edat, de nacionalitat hondurenya i també veí de Manresa, al qual el jutge va decretar la llibertat.

Els fets dels quals se'ls acusa a tots dos, un robatori amb força, van tenir lloc el dia 30 maig quan presumptament van entrar, a quarts de quatre de la tarda, en un habitatge ubicat al carrer Prudenci Comellas de Manresa. Hi van accedir després de rebentar-ne les portes d'accés, tant les del carrer com la de l'interior de l'habitatge, amb puntades de peu.

Del domicili se'n van endur diverses joies i també diners en efectiu, segons van informar fonts dels Mossos d'Esquadra.

Gràcies a la declaració de diversos testimonis, els mateixos Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que finalment els va conduir a la detenció dels joves, un dels quals ara és a la presó.