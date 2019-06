Detingut un veí de Manresa que ocupava pisos iels llogava fent-se passar per treballador d'un banc

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home veí de Manresa i de 31 anys d'edat que ocupava pisos buits per després llogar-los, tot fent-se passar per treballador d'un banc.

A més, el presumpte estafador feia contractes al seus suposats llogaters per tal que poguessin aconseguir l'empadronament. Segons ha pogut saber Regió7 de fonts policials, l'home cobrava entre 800 i 1.000 euros a canvi d'entregar les claus de l'habitatge i després uns 200 euros de lloguer mensuals, i les seves principals víctimes eren ciutadans estrangers.

Aquesta detenció és resultat d'una investigació que l'abril passat va gestionar la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada per una presumpta ocupació d'un immoble. En concret els agents van atendre un conflicte on estava implicada una família que tenia un pis llogat al carrer Cardener de Callús i durant la gestió de l'incident la família va mostrar a la Policia Local un contracte de lloguer del pis amb una entitat bancària.

La Policia Local va dubtar de l'autenticitat del contracte, va informar els Mossos d'Esquadra i es va obrir una investigació conjunta.

Els investigadors van comprovar que hi havia un home que es feia passar per treballador d'una entitat bancària, utilitzant un nom i un DNI falsos, que llogava pisos que prèviament havia ocupat. L'home forçava els panys per accedir als pisos i després els canviava per entregar-ne les claus als qui finalment els hi rellogava. A més, falsificava els contractes utilitzant el logotip d'una entitat bancària. L'estafador també presentava als ajuntaments contractes de lloguer per empadronar persones estrangeres a canvi de diners. D'aquesta manera podien obtenir o renovar els seus permisos de residència.

Un altre dels casos concrets dels quals s'acusa l'arrestat es va produir al carrer de les Alzines de Sant Joan. En aquest cas, la denúncia es va presentar el 20 de maig a la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada.

En aquest cas, l'home va ocupar un pis que era propietat d'un veí que ara resideix a l'estranger i van ser els mateixos veïns de l'immoble els que van donar l'alerta.

Fonts dels Mossos també assenyalen que l'ocupació de pisos de particulars no és el més habitual, ja que l'opció preferida en casos com aquest en què els habitatges acaben sent rellogats són els pisos de grans propietaris com bancs o immobiliàries, perquè habitualment triguen més temps a presentar la denúncia.

També destaquen que moltes vegades aquests grans propietaris posen la denúncia directament als jutjats sense passar abans pels cossos policials.

Segons van explicar els Mossos d'Esquadra, al detingut se'l relaciona amb cinc estafes comeses als municipis de Sant Joan de Vilatorrada, Callús i Castellbell i el Vilar. Tot i això, la investigació continua oberta i no es descarta que hi hagi més afectats.

La detenció es va fer el 4 de juny i l'endemà el detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa, que en va decretar la llibertat amb càrrecs.