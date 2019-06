Dues ferides greus en un xoc amb un camió a la boca sud del túnel del Cadí

Dues dones, de 30 i 41 anys, van resultar ferides greus ahir al migdia en un xoc entre el seu turisme i un camió a la boca sud del túnel del Cadí, en sentit Berga. El conductor del camió va resultar il·lès. L'accident va tenir lloc fora del túnel del Cadí, a la C-16, a l'altura de Guardiola de Berguedà, al punt quilomètric 123,4. L'excés de velocitat s'apuntava com a possible causa del sinistre.

Un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar una de les dues dones, la de 41 anys, a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell, mentre que l'altra, de 30 anys, va ser evacuada en ambulància a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Arran de l'accident, el túnel del Cadí es va tallar en els dos sentits de la marxa durant gairebé dues hores, entre un quart d'una i les dues del migdia, segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT). Com a conseqüència d'aquest tall de trànsit es van registrar retencions de fins a dos quilòmetres i mig en sentit nord.



Dia de pluja i accidents

Al llarg de tota la jornada d'ahir es van registrar almenys sis accidents de trànsit més a les carreteres de la Catalunya Central. Com a conseqüència d'aquests accidents, quatre persones van resultar ferides lleus.

A 3/4 de 9 del matí, a Balsareny, un cotxe va sortit de la carretera quan circulava per la BP-4313, al quilòmetre 46, i anava en direcció al nucli urbà de Balsareny. El cotxe va quedar mig bolcat, però el seu ocupant no ha resultat ferit, segons fonts dels Bombers de la Generalitat.

A les 13.24, els Bombers van rebre l'avís d'un accident a Marganell, on també va bolcar un vehicle. Va ser a l'enllaç entre la BV-1123 i la C-55, segons les mateixes fonts. En aquest cas, la conductora del vehicle accidentat va resultar ferida lleu i va ser traslladada a l'Hospital de Sant de Déu de Manresa. Els Bombers, que hi van desplaçar una dotació, van rescatar la dona que hi havia a l'interior del vehicle i també van retirar el cotxe de la calçada.

També en un enllaç amb la C-55, en aquest cas el de l'antiga C-1410 al terme municipal de Cardona i a l'alçada del quilòmetre 60,2, un vehicle també va sortir de la carretera, encara que en aquest cas no hi va haver ferits. Hi va treballar, durant aproximadament una mitja hora, una dotació dels Bombers.

Al Solsonès, quan faltaven cinc minuts per a tres quarts de dues, hi va haver un accident a Lladurs. Va ser a la carretera LV-4241, al punt quilomètric 4,5, on una furgoneta va bolcar lateralment. Els efectius dels Bombers van rescatar el conductor, que va ser traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa. La víctima és un home de 53 anys d'edat i veí de Solsona. Al Baix Llobregat Nord, quan faltaven cinc minuts per la una del migdia, els serveis d'emergències van rebre l'avís que dos turismes havien xocat quan circulaven per la carretera B-120, a l'alçada del quilòmetre 11 i en direcció a Olesa de Montserrat. Com a conseqüència de l'impacte tres persones van resultar ferides de caràcter lleu i van ser traslladades a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Martorell. En aquest accident hi van treballar dues dotacions dels Bombers.

Finalment, a 2/4 de 9 del vespre, un vehicle va sortir de la calçada a la BV-1201, al terme municipal d'Esparreguera. El conductor va quedar atrapat a l'interior del vehicle, que va xocar contra la tanca, i va ser rescatat pels Bombers.