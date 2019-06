Una jove de 24 anys s'accidenta beguda a Manresa i deixa ferida l'acompanyant

Una jove de 24 anys i veïna de Manresa es va accidentar ahir a 3/4 de 3 de la matinada al carrer Camps i Fabrés de Manresa, a l'altura del número 13, just passat el túnel dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que hi ha en aquest carrer. Segons fonts policials, la noia va donar positiu penal en la prova d'alcoholèmia, amb un resultat de 0,47 mg/l en aire espirat en el primer test i de 0,48 mg/l en el segon.

La Policia Local ha obert diligències policials contra la conductora per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit. En l'accident, en què només es va veure implicat un vehicle, va resultar ferida l'acompanyant, una dona de 31 anys de Sant Salvador de Guardiola, que va ser traslladada a l'hospital de Manresa per lesions lleus. La conductora denunciada va resultar il·lesa.

Fonts policials han explicat que es considera delicte penal perquè, en cas de veure's el conductor implicat en un accident, la taxa màxima d'alcohol en aire espirat perquè passi de ser considerada falta administrativa a falta penal és de 0,40 mg/l i no de 0,60 mg/l com en la resta de casos. Una altra opció podria ser que la noia fos conductora novell, malgrat que les mateixes fonts no ho han confirmat.