Confisquen tres rellotges valorats en més de 56.000 euros a la Farga de Moles

La Guàrdia Civil ha confiscat a la duana de la Farga de Moltes tres rellotges de la marca Rolex valorats en 56.300 euros, aixecant dues actes per infraccions de la llei de contraban.

La intervenció es va produir aquest dimecres a la tarda quan un vehicle va accedir a la Duana de la Farga de Moles pel carril on circulen els vehicles que no tenen res a declarar i ocupat per dos ciutadans d'origen xinès. Preguntats pels agents, també van assegurar que no tenien res a declarar.

Després de comprovar el vehicle, els agents van demanar als ocupants treure's la jaqueta observant en aquell moment que tots dos portaven, a l'alçada dels colzes, un dos rellotges i l'altre un rellotge, tots de la marca Rolex i valorats en 56.300 euros.

Un cop verificats els productes, els agents van aixecar actes per dues infraccions de contraban quedant el rellotges comissats, dipositats a la duana de la Farga de Moles a disposició de l'autoritat judicial corresponent.