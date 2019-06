Cremen 50 metres quadrats de deixalles a l'abocador de Can Mata

Fins a 5 dotacions dels Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous a la matinada per apagar un incendi a l'abocador de Can Mata d'Hostalets de Pierola (Anoia), que ha cremat uns 50 metres quadrats de deixalles. Els cossos d'emergències han rebut l'avís del foc a les 2.23 h i han treballat fins a les 4 de la matinada per apagar les flames, que han afectat una àrea de residus d'uns 50 metres quadrats. Posteriorment, les màquines de l'abocador han seguit treballant per remoure les deixalles cremades i prevenir així que es tornessin a encendre.