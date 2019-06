L'Audiència exigeix una «solució provisional» als jutjats de Martorell

El president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, va reclamar ahir una «solució provisional» per als jutjats de Martorell, que estan en un estat precari. En la presentació de la memòria de l'Audiència, ahir, Recio es va referir a la «desatenció» i el «col·lapse» que, va dir, han patit els jutjats de Martorell, on ja fa més d'un any va caure el sostre de dos dels jutjats.

La solució passa per la construcció d'un nou edifici, va afirmar el president, segons el qual el departament de Justícia ja té pressupost, «d'uns 80 milions d'euros», i programada la seva construcció en un solar ubicat just al costat de l'estació de Martorell Central de FGC. «Però se'ns està parlant del 2023 o 2024, i això no pot ser, necessitem una solució provisional», va reclamar. Actualment, els set jutjats de Martorell estan repartits en diferents locals d'un mateix complex d'habitatges. Fonts de l'Ajuntament recorden que des del consistori ja s'ha facilitat que es puguin construir els nous jutjats en el solar de FGC.

D'altra banda, Recio va demanar un «pacte per la justícia» tant en l'àmbit estatal com català que doni estabilitat a les «necessitats clares» de personal d'aquesta administració.

També va demanar la creació de gairebé 60 noves unitats judicials, 19 de les quals per a l'Audiència i la resta als 24 partits judicials de la demarcació de Barcelona. En la presentació de la memòria 2018 de la institució, Recio també va insistir que s'avanci en la «comarcalització» dels casos de violència contra les dones derivant tant com sigui possible aquest tipus de qüestions en jutjats especialitzats i no el més proper a la víctima. Sobre la demanda de nous òrgans judicials a la demarcació de Barcelona, en reclama 9 de Primera instància i Instrucció, 17 de Primera instància, 1 d'Instrucció, 5 de Penals, 4 de Socials i 2 de Mercantils.

Un cop més, Recio va insistir en la necessitat de més i millors espais en un Palau de Justícia saturat, i va comentar que segueixen esperant la construcció del que ha de ser la nova Audiència, a l'altra banda del passeig Lluís Companys de Barcelona.