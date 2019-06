Els delictes sexuals es tripliquen a Manresa en el primer trimestre

Les violacions i els delictes sexuals denunciats a Manresa es van triplicar durant el primer trimestre d'aquest any en comparació del mateix període de l'any passat, segons dades del ministeri de l'Interior que tenen en compte els municipis de més de 30.000 habitants. Pel que fa al total de delictes, a Manresa van créixer el 7,4%, una xifra per sobre de la mitjana catalana, i es van situar en 997. A Igualada, en canvi, la criminalitat durant aquest període es va reduir el 12,6% i es va passar de 506 a 442.

En concret, la capital del Bages va registrar un total de tres agressions sexuals amb penetració entre els mesos de gener i març d'aquest any, davant d'un sol delicte d'aquest tipus que va tenir lloc durant el mateix període de l'any passat. Pel que fa a la resta de delictes d'índole sexual, n'hi va haver 15 davant dels 5 de l'any passat, de manera que la xifra també s'ha triplicat.

Després dels delictes sexuals, en termes relatius els que més han crescut han estat els homicidis i assassinats en grau de temptativa, en passar de 0 a un. Tot seguit, són els robatoris amb força els que han experimentat un major creixement, del 16,5%, en passar de 85 a 99. A més, en aquest capítol destaca l'important increment dels robatoris amb força només en domicilis, que ha estat del 41,1%. Així, si entre el gener i el març de l'any passat se'n van produir 56, en els primers tres mesos d'enguany els lladres han entrat amb força en 79 domicilis de la ciutat. Els robatoris amb violència o intimidació han estat 44, que són 4 més que el mateix període de l'any passat.

A l'altre costat de la balança hi ha el tràfic de drogues amb una reducció del 60%, en passar de 5 a 2, i els robatoris de vehicles, que han caigut el 54,% en passar d'11 a 5.

Un altre tipus de delicte que ha disminuït, en aquest cas de forma lleugera, són els furts, de 226 a 218, és a dir el 3,5% menys.

A Igualada hi ha hagut una reducció generalitzada de les infraccions penals que ha estat del 12,6%. Aquesta reducció està encapçalada pels robatoris amb força en domicilis, comerços o altres llocs, que ha estat del 48,8% i ha passat de 41 a 21. Tot i això, destaca el fet que els robatoris amb violència o intimidació s'han duplicat i han passat de 8 a 16. També destaca que s'hi ha produït un delicte contra llibertat sexual -no una violació-, mentre que en els primers mesos de l'any passat no se'n va denunciar cap.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, la criminalitat va augmentar el 6,5% durant el primer trimestre de l'any, per damunt del 5% de la mitjana espanyola, mentre que els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa es van disparar el 42,9%.

Segons l'informe de criminalitat del ministeri de l'Interior, es van registrar 116.452 infraccions penals del començament d'any ençà, 7.121 més que en el mateix període del 2018. De tots aquests casos, cinquanta fan referència a intents d'homicidi i assassinat, mentre que els consumats sumen nou episodis, la mateixa xifra registrada durant els tres primers mesos de l'any passat.

D'altra banda, els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual han crescut de mitjana un 18,5%, amb 725 casos, dels quals 122 han estat agressions amb penetració, un 10,9% més.

El nombre més gran d'infraccions penals ha estat els 45.295 furts comesos, que han pujat un 4,7% respecte al primer trimestre del 2018, seguits dels robatoris amb violència i intimidació, que han crescut el 18,3%, amb 6.164 casos.