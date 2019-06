Desarticulat el grup criminal que va entrar a robar a la botiga Apple de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en els robatoris per encastament en establiments comercials després de detenir cinc homes d'entre 31 i 40 anys i de nacionalitat romanesa, com a presumptes autors dels robatoris. Aquest grup és el que el passat 30 de maig va entrar a robar a CentreGràfic, la botiga Apple de Manresa, amb un allunatge. Es van emportar 182 telèfons mòbils d'alta gamma i més de cinc ordinadors.

La investigació va començar el 29 de maig després d'un robatori a un concessionari de cotxes de Gurb (Osona). Els lladres es van endur dos vehicles d'alta gamma exposats a l'establiment. Les primeres investigacions van situar la policia a Mollerussa i Tàrrega, d'on 'havien recuperat diversos vehicles sostrets i es van rastrejar diverses localitats de la zona. Finalment, els investigadors van fer un operatiu policial a Vilanova de Bellpuig i en l'escorcoll, es va intervenir el cotxe sostret a Gurb, fins a 182 telèfons d'alta gamma i cinc ordinadors.

L'1 de juny, els mossos van trobar un dels cotxes sostrets al municipi de Vilanova de Bellpuig després d'una intensiva vigilància per obtenir informació sobre la identitat dels lladres i els seus moviments. Van detectar el domicili dels investigats després que cometessin un nou robatori a un establiment de telefonia de Tarragona i que tornessin a casa amb un dels cotxes sostrets del concessionari. Les investigacions sostenen que tots cinc detinguts pernoctaven en un mateix domicili, en un habitatge amb un petit magatzem on hi guardaven part dels objectes que robaven.

L'operatiu policial va tenir lloc el 5 de juny i durant l'escorcoll es van poder intervenir el cotxe d'alta gamma sostret del concessionari de Gurb i es van recuperar 182 telèfons mòbils, quasi tots d'alta gamma i més de cinc ordinadors de la mateixa marca que provenien d'un robatori de Manresa.

Els Mossos atribueixen quatre robatoris als detinguts, el del concessionari de Gurb i de tres establiments de telefonia a Manresa, Tarragona i Martorell, tots pel mètode de l'encastament. L'endemà del dispositiu policial, els agents van recuperar el segon vehicle sostret.

Els detinguts van passar a disposició judicial el 7 de juny i el jutge va decretar presó per a quatre d'ells. El cinquè va sortir amb llibertat amb càrrecs.