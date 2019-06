Evacuen dos menors de 15 anys per consum de drogues i alcohol de la discoteca Sunset d'Òdena

Els Mossos d'Esquadra, en el marc d'una operació conjunta amb Inspecció de Treball, van detenir el dissabte 8 de juny, una persona per un delicte contra la salut pública, relacionat amb la tinença de substàncies estupefaents, a les carpes Sunset d'Òdena. A més, en el marc d'aquest mateix dispositiu que es va iniciar a les 11 de la nit i es va acabar a les 4 de la matinada, es va localitzar 4 menors de 15 anys a l'interior de la discoteca, on hi tenien l'accés prohibit al ser menors de 16 anys. Dos d'aquests menors van ser lliurats als seus pares mentre que els altres dos joves van traslladats en ambulància a centres sanitaris perquè un estava sota els efectes de begudes alcohòliques i l'altre estava sota els efectes del consum de drogues.

A part de la detenció per un delicte contra la salut pública, en l'operatiu a Sunset també es van aixecar tres actes per tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. Els agents dels Mossos d'Esquadra també van fer una denúncia per falta de respecte i negativa a identificar-se i una altra denúncia per tinença i exhibició d'arma prohibida, en aquest cas un puny americà.

També es va denunciar el personal del servei de control d'accés a la discoteca ja que alguns membres d'aquest equip tenien el permís per exercir com a tal caducat o no el tenien, no estaven degudament identificats i exercien tasques que no són pròpies d'aquest servei.

D'altra banda, en tres controls de trànsit que es va portar a terme durant la nit es van fer set denuncies administratives per alcoholèmia i tres més per drogues.

Pel que fa inspecció de treball, les infraccions detectades en el marc d'aquesta operació van ser la localització de treballadors sense contracte de treball ni estar donats d'alta a la Seguretat Social, treball nocturn de menors i treballadors cobrant prestacions d'atur. Inspecció posarà en coneixement de Fiscalia els fets perquè s'insti la via penal i la via administrativa simultàniament.