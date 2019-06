Persecució policial de Ponts a Jorba per arrestar un conductor ceretà

La Guàrdia Civil, amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra, va detenir dimecres a Jorba un veí de la Cerdanya que portava 4.530 paquets de tabac de contraban al seu vehicle, valorats en més de 24.000 euros. Està acusat d'un presumpte delicte de contraban, d'un contra la seguretat del trànsit i d'un d'atemptat als agents de l'autoritat, segons van informar els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil.

El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents perquè s'aturés en un control de verificació fiscal de la Guàrdia Civil a Ponts, poc abans de 2/4 de 7 del matí. El conductor es va fer escàpol però va ser seguit pels policies, a la C-14 i la C-1412, on circulava en direcció a Barcelona, posant en risc la seguretat i la integritat física dels usuaris de la via. La Guàrdia Civil va alertar la resta de cossos de seguretat perquè col·laboressin en la detenció del vehicle, que també va esquivar controls a Biosca, on hi havia la Guàrdia Civil, i a l'A-2, dels Mossos d'Esquadra.

Finalment, van poder detenir el conductor a Jorba, al pk 559 de l'N-II, quan va xocar amb una de les patrulles dels Mossos que l'estaven seguint amb la Guàrdia Civil. Com a conseqüència del xoc, el conductor del turisme i els dos Mossos del vehicle accidentat van resultar ferits de caràcter lleu.

Amb el vehicle ja aturat, la Guàrdia Civil va localitzar el tabac de procedència extracomunitària i que està valorat en 24.626 euros. Per aquest motiu es va detenir el conductor com a presumpte autor d'un delicte de contraban i se l'acusa d'un delicte contra la seguretat del trànsit i d'atemptat a agents de l'autoritat.