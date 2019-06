Pesarrodona acusa la fiscalia de «tenir instruccions polítiques» per a la petició de pena

En el seu parlament davant els concentrats a les portes dels jutjats, Jordi Pesarrodona va acusar el fiscal de «tenir instruccions polítiques» per demanar per a ell les penes màximes pel delicte de desobediència greu: 12 mesos de multa i 2 anys d'inhabilitació. Pesarrodona ho vincula a la seva foto icònica del 20-S davant de la conselleria de Governació de la Generalitat. Amb relació a aquests fets, el seu advocat, David Casellas, va recordar que Pesarrodona «va rebre insults i amenaces per les xarxes socials i agressions», però tot i les denúncies presentades per tots aquests fets «el jutjat no ho ha acollit ni investigat com s'han d'investigar aquests fets», en opinió de Casellas, a més de «tenir dificultats per mantenir aquestes carpetes obertes» mentre «ens hem de defensar de delictes que se li atribueixen infundadament».