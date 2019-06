Fereixen un noi amb una arma blanca en una baralla a ple dia al centre de Manresa

Un noi va resultar ferit menys greu per una punxada per arma blanca ahir al migdia al centre de Manresa com a conseqüència d'una baralla amb un altre individu. Segons fonts policials, l'agressió va tenir lloc cap a les 12.15 hores a la Muralla de Sant Domènec.



La víctima és un jove de 22 anys que hauria rebut una punyalada després d'un discussió en ple car-rer. Seguint la versió dels fets facilitada per la mateixa víctima, en un primer moment fonts policials van explicar que el motiu havia estat un intent de robatori, al qual el jove s'hauria resistit i per això l'agressor l'hauria ferit.



Tanmateix, hores després aquestes mateixes fonts van desmentir la versió inicial del testimoni directe pel d'una veïna que hauria presenciat els fets i hauria facilitat proves que es tractava d'una baralla, i no pas d'un intent de robatori. El testimoni va facilitar la informació als agents en veure que l'explicació que es donava oficialment no coincidia amb la realitat.



Els fets s'haurien produït en un punt de la Muralla Sant Domènec, que no s'ha concretat, per on els dos individus caminaven junts. Per circumstàncies que es desconeixen, haurien iniciat una discussió, que va acabar amb l'agressió amb arma blanca. Segons apuntaven ahir alguns testimonis, un cop ferit, el jove va creuar la plaça de Sant Domènec dient que l'havien apunyalat i demanant que algú truqués a emergències. Finalment s'hauria assegut en un banc del carrer Sant Domènec, prop de la plaça de Fius i Palà, on va ser atès poc després per dues unitats del SEM enmig d'una munió de gent. Diversos testimonis també afirmaven haver vist marxar corrent del lloc dels fets un altre home, que podria ser el presumpte agressor.



Un cop practicats els primers auxilis, la persona agredida va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu amb una ferida menys greu i se li van realitzar punts de sutura a la ferida.



Els agents dels Mossos d'Esquadra continuaven buscant ahir al vespre el presumpte agressor, seguint la descripció facilitada per la mateixa víctima i els testimonis dels fets.