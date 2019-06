Els judicis penals d'Osona es faran a Manresa a partir de l'octubre si no es resol la precarietat dels jutjats de Vic

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit que, a partir del 30 de setembre, els tres jutjats penals de Manresa deixin de desplaçar-se setmanalment a Vic per fer els judicis de la comarca d'Osona. La decisió serà vigent "fins que no es garanteixi un espai per fer els judicis on es dispensi un tractament i consideració que es mereixen tant els professionals que hi exerceixen com els acusats, víctimes i testimonis".

D'aquesta manera, el TSJC dona raó als jutges de Manresa, que es queixaven del mal estat en què es troben les instal·lacions, uns baixos ubicats al carrer Doctor Junyent. La decisió ha generat malestar entre els advocats vigatans perquè consideren que vulnera els drets de la resta d'implicats en les causes, en especial dels ciutadans. De la seva banda, el Departament de Justícia considera que la decisió del TSJC és "desproporcionada i injustificada", i recorden que darrerament han fet obres de reforma al local.

Fa anys que tres jutges de Manresa es desplacen cada setmana a la capital d'Osona per celebrar els judicis en un petit local situat als baixos del carrer Doctor Junyent de Vic. Des de fa temps, els jutges es queixen de l'espai, que és molt petit i no està en condicions. El Col·legi d'Advocats de Vic també comparteix la necessitat d'adequar les instal·lacions, però no està d'acord amb el fet que s'hagin de traslladar les causes.

Ara, el TSJC ha pres la decisió que, a partir del 30 de setembre, els tres jutjats penals de Manresa deixin de desplaçar-se setmanalment a Vic si no es resol la precarietat de l'espai. La resolució l'ha decidit després de valorar la reivindicació del Col·legi d'Advocats de Vic, on s'alertava dels inconvenients que suposava la decisió de traslladar els penals a Manresa, però ha pesat més l'opinió dels jutges i també un informe dels Mossos d'Esquadra en què s'alerta dels problemes de seguretat en el trasllat dels presos que participen en un judici o la protecció de les víctimes.

Des del Col·legi d'Advocats de Vic, el seu president, Joan Riera, ha assegurat que això suposarà que s'acabin suspenent molts més judicis dels que ja se suspenen ara. "La gent té dificultats per anar a Manresa perquè no hi ha transport públic i la justícia no pot anar tan lluny de les persones, fallaran testimonis...", ha assegurat. Riera ha anunciat que el Col·legi d'Advocats presentarà un recurs a la decisió del TSJC per mirar de demorar-la.



Una decisió "desproporcionada i injustificada"

Fonts del Departament de Justícia de la Generalitat, han qualificat la decisió de "desproporcionada i injustificada", i demanen al TSJC que rectifiqui l'acord. Lamenten que de res hagi servit les obres que han fet al local i que, en concret, han consistit en treballs de millora a la sala de vistes i l'habilitació d'un nou espai perquè víctimes i denunciants no hagin d'estar junts.

Des de Justícia també han assegurat que tenen un estudi que demostra que si un dels tres jutjats de Manresa es trasllada a Vic no tindria unes càrregues de treball per sobre les que es recomanen. Per aquest motiu, tenint en compte que la decisió del TSJC no s'hi oposa, iniciaran els tràmits per traslladar un dels jutjats penals de Manresa a Vic i, des del Departament de Justícia, es farà la petició corresponent a l'Ajuntament de Vic, al Consell General del Poder Judicial i al Ministeri de Justícia.