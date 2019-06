Matí de retards a les línies R4 i R12 de Rodalies per una incidència en un tren

Les línies R4 i R12 de Rodalies de Renfe han patit importants retards aquest matí de dilluns per una incidència tècnica en un tren.



Segons la companyia, les afectacions han superat els 15 minuts entre Terrassa i Manresa per una avaria en un comboi de la línia R12 a l'estació de Terrassa Est.



Aquest tren ha continuat fins a l'estació del Nord, on els passatgers han estat ubicats en un altre comboi.





Servei normalitzat. — R4 Rodalies (@rod4cat) 17 de juny de 2019

Diferents usuaris han denunciat a les xarxes socials que els trens han arribat a circular ambi que la circulació a la línia R4 de Rodalies ha tornat a la normalitat.