Cremen contenidors a Piera i la Seu d'Urgell

Un contenidor soterrat i un de matèria orgànica que estava al seu costat han cremat aquest vespre a la Seu d'Urgell, al carrer Mare Janer de la d'Urgell. Un dotació de bombers ha treballat per apagar l'incedi que s'ha produït al voltant de tres quarts de nou del vespre. Una hora abans ha cremat també un contenidor, en aquest cas a l'avinguda de Can Bou de Piera. Un sol vehicle dels bombers també ha treballat per apagar l'incendi.