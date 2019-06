Descobreixen una banda de lladres quan preparava un robatori a Olesa de Montserrat

Els Mossos d'Esquadra van detenir tres homes acusats de cometre quatre robatoris amb força a domicilis de Granollers, de Lleida, de Parets del Vallès i de Reus. La investigació es va iniciar quan el grup preparava un robatori a Olesa de Montserrat. La detenció es va fer dimecres passat 12 de juny i la van realitzar agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell.

La investigació d'aquest cas, però es va iniciar a principis del passat mes de maig quan un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona i que estava fora de servei, va detectar tres individus que s'estaven preparant per tal de un cometre un robatori amb força en un domicili situat a Olesa de Montserrat.

Gràcies a les gestions portades a terme durant la investigació, els agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell dels Mossos d'Esquadra van aconseguir identificar els tres individus, tots tres amb antecedents policials de la mateixa tipologia delictiva. Es tracta de tres homes de nacionalitat colombiana, de 41 a 45 anys d'edat i veïns de l'Hospitalet de Llobregat i del Vendrell.

Per cometre els robatoris, els presumptes lladres havien accedit als domicilis després de forçar les portes, tant la porta de l'edifici com l'entrada principal dels domicilis, amb el mètode conegut com el de la radiografia, que utilitza un plàstic per obrir les portes. Els tres presumptes autors dels robatoris s'havien emportat diners en efectiu, joies i aparells d'electrònica dels habitatges on havien entrat a robar.

Finalment, el passat dimecres 12 de juny, els agents encarregats de la investigació van localitzar les tres persones investigades al municipi de Granollers i els van detenir 'in fragranti' quan acabaven de robar en un domicili d'aquesta localitat. Els agents policials, a més, també van aconseguir recuperar tots els objectes que havien estat sostrets en aquest últim robatori.

Posteriorment, el jutjat en funcions de guàrdia de Granollers va autoritzar que es portessin a terme dues entrades i els respectius escorcolls en els domicilis dels tres arrestats, a les poblacions de l'Hospitalet de Llobregat i del Vendrell, on els agents dels Mossos d'Esquadra van localitzar diversos objectes de valor que havien estat sostrets, com per exemple rellotges de gamma alta, joies i diversos aparells electrònics.

Els tres arrestats, per robatoris amb força i per tinença a grup criminal, van passar a disposició judicial i el jutge instructor en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.