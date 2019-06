Dos vianants menors d'edat resulten ferits en ser atropellats a Manresa

Dos vianants menors d'edat van resultar ferits en ser atropellats ahir a Manresa, en dos accidents diferents. El primer va tenir lloc a les 14.20 h a la cruïlla entre el carrer Viladordis i el carrer Sabadell. Un turisme que era conduït per una veïna de Manresa de 21 anys va atropellar una menor, que va patir ferides menys greus i va ser traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu. La conductora va resultar il·lesa.

L'altre accident es va produir a la cruïlla entre el carrer Mossèn Vall i el Jorbetes, a quarts de 9 del vespre, quan un vehicle va atropellar un menor d'edat. El turisme era conduït per un veí de Fonollosa de 55 anys, que va resultar il·lès. El menor, de qui se'n desconeix l'edat, va ser atès per personal sanitari al lloc dels fets per ferides lleus i ja no va ser traslladat a cap centre hospitalari.