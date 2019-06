Una dona ferida en ser atropellada a Manresa

Punt on va tenir lloc l'atropellament.

Una dona va resultar ferida ahir en ser atropellada a Manresa, al carrer del Doctor Esteve. Segons fonts policials, l'accident es va produir a 2/4 de 10 del matí a l'altura del número 2 d'aquest carrer, on hi ha un pas de vianants, quan una furgoneta que conduïa un veí de Berga de 49 anys va atropellar la dona, veïna de Manresa i de 52 anys. Va ser atesa per personal sanitari al lloc dels fets i posteriorment traslladada a l'Hospital de Sant Joan de Déu amb ferides de caràcter menys greu. El conductor de la furgoneta va resultar il·lès.