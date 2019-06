Dos vehicles s'accidenten al carrer Era del Firmat de Manresa

Dos vehicles es van accidentar ahir al vespre al carrer Era del Firmat de Manresa, a l'altura del número 8. La topada va tenir lloc a les 19.40 h i com a conseqüència un dels conductors, un manresà de 29 anys, va resultar ferit lleu. Va ser atès al lloc dels fets i no va caldre traslladar-lo a cap centre hospitalari. El vehicle amb què circulava, un Renault Megane, va xocar amb un altre turisme, un BMW 116, que era conduït per una veïna de Manresa de 61 anys, la qual va resultar il·lesa.