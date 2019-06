La Fiscalia exculpael manresà Ferran Busquet del casdel Club Patí Vic

La Fiscalia ha retirat l'acusació que mantenia contra Ferran Busquet, màxim responsable del despatx manresà Busquet, en el cas Rhodas, relacionat amb un presumpte delicte econòmic del Club Patí Vic.

Des del principi de la investigació, Busquet havia reivindicat la seva innocència i el mes de gener passat va demanar al ministeri fiscal que arxivés la investigació contra ell, una petició a la qual també es va afegir el Club Patí Vic, que exerceix com a acusació particular en aquest cas.

L'arxiu de la investigació contra Busquet va arribar en una resolució de la Fiscalia de Delictes Econòmics de Barcelona -abans el cas estava en mans de la Fiscalia de Vic- datada el 30 de maig passat en què s'assegura que «no es constaten elements que evidenciïn la realització per part de l'investigat Ferran Busquet de fets constitutius de delicte propi o de participació en delictes aliens, motiu pel qual no ha de continuar sotmès al procediment».

Per aquest motiu, «el ministeri fiscal mostra la seva conformitat que s'acordi el sobreseïment lliure de la present causa contra l'investigat Ferran Busquet». La resolució, però, no diu res de la resta d'investigats en aquest cas. De totes maneres, el mateix Busquet aclareix que el fet que tant la fiscalia com l'acusació particular, en aquest cas el Club Patí Vic, l'hagin exculpat, significa que ell tampoc serà jutjat en un eventual judici per aquesta causa.

La investigació va començar el 2017 arran de de la denúncia d'un soci del Club Patí Vic, que estava en una situació econòmica delicada, contra de l'antiga junta del club, i els Mossos van identificar Busquet com a auditor de l'entitat esportiva. Tot i això, el manresà sempre ha explicat que la seva empresa mai ha fet cap auditoria del club, sinó un «procediment acordat» i en el qual ja s'advertia que hi havia un error en la comptabilització de 3,3 milions d'euros.

Ara, amb el sobreseïment de l'acusació contra ell, Busquet lamenta que malgrat «tenir la consciència tranquil·la durant aquests dos anys perquè era innocent, he hagut de donar explicacions cada dia als meus clients».