Jutgen un avi sorprès quan abusava de la seva neta en un descampat a Abrera

L'Audiència de Barcelona jutjarà avui una home que va ser sorprès quan presumptament abusava de la seva neta, de sis anys d'edat, en un descampat al costat del cementiri d'Abrera.

Els fets, segons explica la Fiscalia, van tenir lloc el 14 de setembre del 2016, quan l'home, que vivia amb els seus fills i la seva neta, entre altres familiars, va aprofitar que feien una mudança, de Molins de Rei a Abrera, per portar la menor en aquest punt i abusar d'ella. Arran d'això, es va descobrir que l'home també hauria abusat de la neta quan residien tots junts i ella tenia cinc i sis anys aprofitant, segons diu la Fiscalia, la relació de parentiu que els unia i el domini que tenia sobre ella.

Els fets, segons la Fiscalia, constitueixen un delicte continuat d'abús sexual a un menor de 16 anys. Per aquest motiu demana 6 anys de presó així com també la prohibició que s'aproximi a menys de 1.000 metres de la nena i del seu domicili, col·legi o punt d'assistència freqüent per un termini de 10 anys. A més, demana la prohibició de comunicar-s'hi i llibertat vigilada per un termini de 8 anys un cop complerta l'eventual condemna.