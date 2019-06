Preparen actes per recordar els focs del 94 al Bages i el Berguedà

El 29 de juny es farà una trobada per recordar els focs que fa 25 anys van assolar el Bages. Un dels organitzadors, Xavier Jovés, aleshores cap de Protecció Civil de Manresa, explica que serà un acte per a les persones que van estar al parc de Manresa. La trobada consistirà en una sortida a Castelltallat, on s'esmorzarà i després aniran al parc de bombers de Manresa, on «recordarem vells temps», explica Jovés. Hi haurà bombers, membres de cossos de seguretat, de la Creu Roja i de l'Ajuntament de Manresa, entre d'altres. Tots, persones que va treballar al parc.

El 4 de juliol, en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) de Manresa, es farà una taula rodona oberta al públic en general. Serà al Lluís de Peguera de Manresa, moderada pel mateix Jovés, on participaran Josep Arola, aleshores cap de bombers; Juli Sanclimens, llavors alcalde Manresa; Francesc Iglesias, que era president del Consell Comarcal del Bages; Joan Munts, pagès de Castelltallat; i l'aleshores consellera d'Interior, Maria Eugènia Cuenca. Tot i estar emmarcat en la UCE, no caldrà inscriure-s'hi per assistir-hi. També es portarà a terme una xerrada sobre la situació actual a càrrec de Josep Maria Panareda, catedràtic de la UB i doctor en Geografia i Història, el 2 de juliol a les 12 del migdia. Al vestíbul de l'institut hi haurà l'exposició «Memòries Incandescents» de la fundació Pau Costa, amb motiu dels 10 anys del tràgic incendi d'Horta de Sant Joan.

D'altra banda, el 3 de juliol, el president Quim Torra i la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, visitaran les ADF del Bages al Palau Firal de Manresa.