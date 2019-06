Detenen un jove per un robatori amb violència a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un noi de 27 anys, veí de la ciutat i de nacionalitat algeriana, com a presumpte autor d'un robatori amb violència a Manresa.

Els fets van passar dissabte passat a 2/4 de 8 del matí quan una noia caminava per la carretera de Santpedor de Manresa i va rebre una empenta que la va fer caure a terra. Llavors el seu agressor es va emportar la seva bossa de mà i li va robar, entre altres coses, la cartera on hi havia documentació i diners en efectiu.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor del robatori aquest dimarts passat i ahir el jove va passar a disposició judicial.