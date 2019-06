L'Audiència Nacional cita dues empreses del Bages i el Berguedà pel cas del 3%

La bagenca Grup Soler i la berguedana Pasquina hauran de declarar a principi del mes de juliol davant l'Audiència Nacional pel cas 3%. Segons una resolució que va avançar El Periódico i a la qual ha tingut accés Regió7, el magistrat José de la Mata cita l'empresa bagenca per al proper 4 de juliol, i Pasquina està citada per a l'endemà.

En total, el jutge ha citat a declarar com a investigats representants de 15 empreses per pagar presumptament comissions a CDC, a través de les seves fundacions afins, a canvi de l'adjudicació d'obres públiques de la Generalitat i d'ajuntaments controlats pel partit, com el de Barcelona.

Tant el grup Soler com Pasquina ja estaven investigades pel cas 3% per presumptes donacions il·legals a Convergència Democràtica. En el cas del Grup Soler, està sota sospita una donació de 34.000 euros que estaria vinculada a les obres del centre cultural Nexe de Sant Fruitós de Bages. Ahir, l'Ajuntament de Sant Fruitós va fer pública una nota de premsa desvinculant-se dels fets investigats i recordant que es remunten al 2009, quan CiU governava al municipi. Respecte al grup Soler, el jutge també té en el seu punt de mira donacions que estarien vinculades a altres obres i contractes com la construcció del CAP Mataró –en aquest cas Soler havia format una UTE amb Oproler– i la rehabilitació de l'institut Lluís de Peguera de Manresa, també formant una UTE amb Oproler. De la Mata també investiga un contracte de manteniment amb el consorci d'educació de Barcelona en el qual el Grup Soler havia participat a través d'una UTE amb Teyco, de la família Sumarroca.

Pel que fa a Pasquina, s'investiga el contracte per obres de millora a la C-55 al seu pas per Manresa per 2,1 milions d'euros i també estan sota la lupa la millora de la carretera BV-1202, entre Ullastrell i Abrera, adjudicada el 2011, i un contracte de conservació d'obra civil de la Generalitat del 2014.

El jutge també cita a declarar com a investigats l'extresorer de CDC Daniel Osàcar –condemnat per les «comissions» del cas del Palau de la Música–, l'expresident de l'empresa pública Infraestructures.cat Josep Lluís Quer i l'empresari Jordi Sumarroca.

El titular del jutjat d'instrucció número 5 de l'Audiència xifra en 175 milions d'euros l'import de les adjudicacions dels projectes investigats –un total de 28 obres– i en un milió d'euros les presumptes «donacions irregulars» pagades per empresaris a CDC a través de les seves fundacions Catdem i Fòrum Barcelona. En virtut de l'última reforma legal que estableix la possible responsabilitat penal de les entitats jurídiques, el jutge imputa els delictes de tràfic d'influències, suborn i blanqueig de capitals a una quinzena d'empreses que presumptament van pagar comissions a CDC, entre les quals també figuren ACS, Copisa, Urbaser, Teyco i Oproler.

Segons la resolució, les presumptes comissions es pagaven per adjudicacions de diferents obres públiques, entre elles la reforma de la plaça de les Glòries per part de l'empresa municipal Bimsa en l'etapa del convergent Xavier Trias al capdavant del consistori barceloní, o obres al port de Barcelona.

Segons el jutge, en unes ocasions les comissions eren una «contraprestació» per l'adjudicació d'obres públiques concretes, però en altres «les donacions es realitzaven, d'acord amb els jerarques polítics del partit, per crear o mantenir una bona relació» amb ells i així «ser considerades elegibles i ser tingudes en compte» en futurs concursos públics.

Amb aquest fi, afegeix el magistrat, sota el control de l'extresorer Andreu Viloca, també imputat en la causa, «es duia a terme un control exhaustiu de les licitacions d'obra pública i serveis concursats per diferents administracions (totes sota l'esfera de poder de CDC), sigui la mateixa Generalitat o ajuntaments, diputacions, consells o altres organismes autonòmics».