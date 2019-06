Els Mossos detenen una regidora i un exregidor de la CUP a la Seu d'Urgell per la vaga del 21-F

Concentració davant dels jutjats per les detencions

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous a la tarda la regidora de la CUP de la Seu d'Urgell, Xènia Antona, i l'exregidor, Pau Lozano, juntament amb un altre militant del partit, acusats de delictes de desobediència, resistència, desordres públics i atemptat a l'autoritat durant la vaga general del 21-F. Al matí, els mossos també han detingut dos membres del CDR de l'Alt Urgell amb les mateixes acusacions i les detencions dels membres de la CUP han tingut lloc mentre s'estava fent una concentració de suport a aquests dos detinguts a les portes dels jutjats. Tots han estat ja alliberats. Fonts de la Plataforma de suport als encausats han explicat que els agents han traslladat als detinguts davant del jutge de guàrdia i que s'han negat a declarar.

Aquestes persones formen part del grup de set militants de la CUP i membres del CDR de l'Alt Urgell que van rebre una citació per anar declarar per la vaga de 21-F. Cap d'ells es va presentar al jutjat a la data que havien estat citats i la setmana passada dos ja van ser portats pels Mossos als jutjats. Aquest dijous ha passat el mateix amb la resta.

En vídeos enregistrats pel mateix Pau Lozano i Xènia Antona abans de ser detinguts, els regidors de la CUP denuncien que no van ser identificats durant la vaga del 21-F però que han estat detinguts per ''l'existència de fitxers policials i polítics''. En aquest sentit, animen a participar de les mobilitzacions que es faran per demanar la seva absolució.