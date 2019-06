Un motorista ferit en un xoc amb un turisme a Manresa

Un motorista va resultar ferit lleu en xocar ahir amb un turisme a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa, a l'altura del número 80. L'accident va tenir lloc a 1/4 d'11 del matí quan un cotxe, conduït per una veïna de Santpedor de 46 anys, i un ciclomotor, conduït per un veí de Manresa de 51 anys, van topar per encalç. La dona va resultar il·lesa i l'home va ser atès al lloc dels fets i traslladat a l'Hospital de Sant Joan de Déu per ferides lleus.