Una operació antidroga porta un gran desplegament a Abrera

El Prat és on es va fer el desplegament més important efe

Sis persones van ser detingudes ahir en una operació conjunta que els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional van desplegar a Abrera i al Prat de Llobregat contra un clan dedicat al cultiu i tràfic de marihuana. Les fonts consultades no van concretar en quins llocs s'havien fet les detencions, tot i que van explicar que a Abrera s'havia entrat en un immoble.

Segons fonts pròximes al cas, en el dispositiu, que va mobilitzar prop de 300 agents, es van fer també sis escorcolls en domicilis dels sospitosos, on la policia va confiscar diferents quantitats de droga, així com armes blanques i de foc.

La investigació, que segueix oberta, ha permès posar al descobert dues grans plantacions de marihuana que el clan controlava al barri de Sant Cosme del Prat de Llobregat i a Abrera.

Sota la direcció del jutge d'instrucció del Prat que investiga la presumpta xarxa de narcotraficants, uns 200 agents dels Mossos i un centenar d'efectius de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil es van desplegar a primera hora del matí al barri de Sant Cosme de la població i a Abrera per practicar escorcolls i detencions. Per part dels Mossos, el dispositiu va estar coordinat per la Divisió d'Investigació Criminal i van participar-hi agents de la Brigada Mòbil (Brimo), del Grup Especial d'Intervenció, de l'Àrea Regional de Recursos Operatius i de les àrees de Seguretat Ciutadana, Subsòl, Canina i Policia Científica.