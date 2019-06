Dos agents de Solsona superen el curs de l'Escola de Policia

Dos agents de la Policial Local de Solsona, Eliseu Ribalta i José Luis García, han rebut el diploma del curs de formació bàsica per a policies de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Els dos agents es reincorporaran ara al cos i estaran en pràctiques un any. A l'acte, presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, també hi va ser l'alcalde Solsona, David Rodríguez, l'exregidora de Governació Isabel Roca, i el cap del cos policial solsoní, Josep Garcia. També va rebre un diploma l'exagent de la Policia Local solsonina Josep Miquel Alconchel, que ingressa als Mossos d'Esquadra. La Policia Local de Solsona està integrada per nou agents, dos caporals i dos interins, i hi ha oberta una convocatòria de dues places d'agent i per constituir una borsa de treball.