La Generalitat recorda el perill de tirar petards a prop de zones amb vegetació

El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació demana «molta prudència» i la «màxima col·laboració» ciutadana per evitar qualsevol tipus d'imprudència que pugui originar un incendi forestal durant la revetlla de Sant Joan i els dies anteriors i posteriors.

La conselleria va fer ahir una crida a extremar les precaucions per evitar possibles incendis forestals causats per una incorrecta ubicació de les fogueres o un ús imprudent del material pirotècnic. El cos d'Agents Rurals ha muntat un dispositiu especial per a aquestes dates. L'ús de material pirotècnic al costat del bosc o en parcel·les amb vegetació ha provocat 94 incendis forestals en els darrers sis anys en el període de revetlles de Sant Joan i Sant Pere.

Agricultura remarca que és «especialment important» la precaució durant l'actual episodi de calor previst els pròxims dies, que afavorirà la presència de «perill molt alt» a diversos indrets de la meitat sud del país. Durant la setmana es preveu l'activació del nivell 2 del pla alfa a les Terres de l'Ebre i sud de Lleida, amb la incorporació de comarques de la Catalunya Central i del prelitoral a continuació.

El departament recorda que està totalment prohibit fer focs d'esbarjo o llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc en els terrenys forestals o dins la franja de 500 metres que els envolta.

També està totalment prohibit llençar fanalets que continguin foc. Els fanalets, un cop enlairats, són ingovernables perquè la seva trajectòria depèn del vent i poden caure en qualsevol lloc, cosa que pot provocar un incendi forestal.

Agricultura també recomana que, si es llencen coets, es faci sempre en direcció contrària a la zona forestal i que, tot i estar a més de 500 metres de zona forestal, cal no llençar coets i altres focs d'artifici a prop de zones agrícoles, amb conreu cereal, o en solars urbans, per la seva alta inflamabilitat. Precisament, tenint en compte que la meteorologia ha fet demorar els treballs de la sega als camps de cereal, els Agents Rurals recomanen no llençar cap tipus de material pirotècnic a prop de terrenys agrícoles pel gran risc d'incendi que pot suposar.