Les vendes de petards avancen a bon ritme

La venda de petards per a la revetlla de demà avançava ahir a la tarda a bon ritme a la Catalunya Central. A la imatge es pot veure la botiga de pirotècnia Jonis, situada la plaça Mallorca de Manresa, on l'afluència de públic per comprar petards de tot tipus, a primera hora de la tarda, era constant i fins i tot generava algunes cues.