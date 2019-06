Accident sense ferits entre un cotxe patrulla dels Mossos i un altre vehicle, a Manresa

Poc abans de les vuit del matí d'ahir dissabte es va produir un aparatós accident a la cruïlla del carrer Sant Cristòfol amb el Viladordis, a Manresa. Un cotxe patrulla dels Mossos d'Esquadra i un vehicle particular model familiar van xocar. A causa de l'accident, el turisme va anar a parar a l'aparador d'un comerç de venda, precisament, de cotxes de segona mà que hi ha just al xamfrà on hi va haver l'accident.



Tot i la topada i l'estat en què van quedar els cotxes, no hi va haver ferits. Al lloc dels fets s'hi van presentar més Mossos d'Esquadra, la Policia Local de Manresa i també del Servei d'Emergències Mèdiques, així com els Bombers, que van netejar la calçada. Els propietaris de la botiga van poder col·locar, cap al migdia, taulons de fusta a l'entrada del comerç.