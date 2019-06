Els Bombers fan 5 rescats d'excursionistes el cap de setmana

Els Bombers de la Generalitat han efectuat cinc rescats el cap de setmana de persones que s'han lesionat mentre feien muntanya i senderisme.

El dissabte al vespre van activar l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) per atendre una dona de 58 anys de Gisclareny que es va fer mal al turmell en un corriol a Coll de la Bena, a Gisclareny mateix, al Berguedà. No podia continuar caminant. Va ser traslladada a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga.

Aquest diumenge al matí s'han efectuat quatre rescats més. Poc després de les 11 s'ha rebut l'avís que una persona patia ferides en una cama, possiblement un trencament de lligaments, a Meranges, a la Cerdanya, a prop dels estanys de la Pera. Ha estat traslladat també amb helicòpter a l'Hospital de Puigcerdà.

Cap a 3/4 de 12 han participat en el rescat d'un grup de persones que s'havia desorientat mentre eren d'excursió a Montserrat. Les han trobades una hora després en bon estat i les han acompanyades fins a Santa Cecília.

Al Bruc hi ha hagut dues intervencions. Cap a 2/4 de 12 un excursionista s'ha fet mal a la cama fent la ruta del barranc del Joc de l'Oca. Un punt ineccessible que ha obligat a intervenir l'helicòpter dels GRAE i també personal del Grup d'Emergències Mèdiques dels Bombers (GEM). Un cop se l'ha rescatat ha estat traslladat a l'aparcament de l'hotel del Bruc, on posteriorment ha estat evacuat amb ambulància.

Finalment cap a 2/4 d'1 els Bombers han hagut d'actuar novament al Bruc per alliberar una persona que feia ràpel a la via Sol Solet i que havia quedat enredat amb la corda. No podia ni pujar ni baixar.