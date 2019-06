Entren a robar en una casa a Manresa escalant fins al balcó i trencant un vidre

Els lladres van aprofitar la revetlla de Sant Joan per entrar a robar en almenys un habitatge de Manresa, situat al carrer Girona, cap a dos quarts d'una de la matinada. En el moment del robatori els propietaris de l'habitatge afectat estaven fora. Els lladres, que no van desaprofitar l'ocasió, van escalar per una canonada per accedir al balcó i després de trencar un vidre van entrar a l'interior de l'habitatge, segons fonts dels Mossos d'Esquadra.

D'altra banda, testimonis dels fets que eren a la zona, han explicat a aquest diari que després de sentir com es trencava un vidre, van mirar al carrer i van veure-hi un home corrent. Poc després, van sentir soroll de nou, van veure el mateix home corrent pel mateix carrer, aquest cop amb una caixa i un maletí, mentre que un altre saltava del balcó de l'habitatge al qual havien trencat el vidre i també fugia corrent. A més, segons aquests testimonis, els lladres també haurien intentat forçar la porta d'entrada a l'edifici des del carrer però no van aconseguir l'objectiu.