La Patum deixa 21 denúncies diverses i un detingut a Berga

Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga van dur a terme del 19 al 23 de juny un dispositiu de seguretat, en motiu de les festes de la Patum a Berga. L'objectiu del dispositiu era «prevenir i garantir la seguretat ciutadana, l'ordre públic i la seguretat a les carreteres», a més de denunciar les infraccions de trànsit, com el consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.

Pel que fa al trànsit, durant aquests cinc dies de dispositiu no es va enregistrar cap accident. Es van realitzar un total de 18 controls de drogo-alcoholèmia. En aquests es van efectuar 3.321 lectures amb el resultat de 42 denúncies per alcoholèmies administratives, 13 positius administratius per consum de drogues i 3 conductors denunciats penalment per conduir amb una taxa d'alcoholèmia penal.

D'altra banda, els mossos van aixecar 21 denúncies administratives per la Llei 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana. D'aquestes, 11 van ser per tinença de substàncies estupefaents, 1 per tinença d'armes prohibides, 2 per falta de respecte, 1 per desobediència, 5 actes de comís temporal d'estris perillosos i 1 per gossos perillosos. A més, hi va haver un detingut per atemptat als agents de l'autoritat.