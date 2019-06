Recuperen les concentracions de suport als presos a Lledoners

Per aquest dimecres, a partir de les 12 del migdia s'ha convocat una concentració per rebre els presos independentistes al centre penintenciari de Lledoners. La concentració, convocada per l'ANC, Òmnium i els CDR es farà a les portes de la presó i servirà per donar escalf als independentistes empresonats en el darrer tram del viatge que van iniciar aquest dilluns a la tarda a Madrid.

D'altra banda, i també per aquest dimecres a partir de les 8 del vespre s'ha convocat també una nova concentració a l'esplanada de darrera del centre penitenciari. En aquest acte ja hi haurà el Joan Bonanit (Joan Porras) que cada dia en l'anterior estada dels presos a Lledoners va anar a desitjar-los, des de l'exterior del recinte penitenciari «bona nit» a tots i cadascun dels set presos sobiranistes de Lledoners que són Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

I ja de cara a aquest proper diumenge també s'han convocat les concentracions de suport als presos que durant la seva estada anterior van ser sempre multitudinàries. Tal i com ja es va fer l'estiu passat serà a partir de les vuit del vespre. En la concentració també hi haurà la interpretació musical de Músics per la Llibertat.