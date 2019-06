Una associació de penalistes proposa rebaixar algunes penes als delinqüents sexuals

Una associació de penalistes proposa rebaixar algunes penes per als delinqüents sexuals i rebutja augmentar-les indiscriminadament perquè, segons ells, ja són «excessivament altes» i no seria just. En un comunicat del Grup d'Estudis de Política Criminal (GEPC) es proposa rebaixar l'edat de consentiment dels menors, i no equiparar l'actuació en grup a violència ni abús a agressió. Sí que proposa castigar més durament l'anul·lació de la voluntat de la víctima amb drogues o fàrmacs.

«El reajustament de la regulació no ha de conduir a un increment generalitzat de les penes, ja excessivament elevades, sinó a una regulació més diferenciada que inclogui rebaixes d'alguns marcs penals actuals», afirma. Per això, qüestiona que tots els delictes comportin penes de presó, fet que suposaria «renunciar a altres penes més adequades a l'entitat de les conductes i a les necessitats preventives», i rebutgen que s'endureixi indiscriminadament el règim penitenciari dels delinqüents sexuals perquè «ignora el bon pronòstic que la criminologia atribueix a un tractament adequat».