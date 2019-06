Un detingut i una setantena de conductors sancionats en el dispositiu policial de la Patum

El dispositiu que els Mossos d'Esquadra han muntat per la Patum des del 19 fins al 23 de juny s'ha saldat amb un detingut per atemptat als agents de l'autoritat i 21 denúncies administratives per infraccions de la Llei de Protecció Ciutadana, a part de les denúncies relacionades amb el consum d'alcohol i la conducció, segons han explicat el Mossos d'Esquadra en un comunicat en el qual feien balanç d'aquest dispositiu.

Així, pel que fa al trànsit, durant aquests dies no es va registrar cap accident i es van muntar 18 controls de drogues i alcoholèmia. En total es van fer 3.321 lectures amb el resultat de 42 denúncies per alcoholèmies administratives, 13 positius administratius per consum de drogues i tres conductors denunciats penalment per conduir amb una taxa d'alcoholèmia penal.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van aixecar 21 denúncies administratives per infraccions de la Seguretat Ciutadana. D'aquestes, 11 denúncies van ser per tinença de substàncies estupefaents, una va ser per tinença d'armes prohibides, dues per falta de respecte, una per desobediència, cinc per actes de comís temporal d'estris perillosos i, finalment, una per tinença de gossos perillosos.

Finalment, pel que fa a les detencions, hi va haver un detingut per atemptat als agents de l'autoritat.

Aquest dispositiu el van muntar els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Berga, amb el suport de l'Àrea Regional de Trànsit, l'Àrea Regional de Recursos Operatius, la Sala Regional de Comandament, la Unitat Regional de Policia Administrativa i la Unitat de Subsòl, que van dur a terme del 19 al 23 de juny un dispositiu de seguretat amb motiu de les festes de la Patum a Berga.

Segons expliquen els Mossos d'Esquadra l'objectiu d'aquest dispositiu era prevenir i garantir la seguretat ciutadana, l'ordre públic i la seguretat a les carreteres, a més de denunciar les infraccions de trànsit, com el consum de begudes alcohòliques i substàncies estupefaents.