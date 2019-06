L'onada de calor extrema el risc d'incendis a la Catalunya Central

La Catalunya Central, juntament amb les comarques del Pla de Lleida, és on els Bombers preveuen un elevat risc d'incendi coincidint amb l'onada de calor que aquesta setmana està afectant el conjunt del país.

Segons va explicar ahir el sots-inspector del cos de Bombers, Joan Reyes, l'elevat risc d'incendi pot fer que aquesta setmana pugui haver-hi focs amb una afectació potencial de fins a 1.000 hectàrees de cara a divendres. Pel que fa a com pot evolucionar el conjunt de la campanya, Reyes va assegurar que «les condicions de l'entorn són pitjors que l'any passat» perquè «venim d'un any molt sec, amb una vegetació molt estressada», però que caldrà esperar al final de la campanya per veure quin és el balanç.

Ahir, segons va explicar el cap dels agents rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, el principal risc era a les terres de Lleida i també al Solsonès, amb un nivell 2, però a mesura que es vagin incrementant les temperatures també hi haurà un risc que se situarà al nivell 2 a les comarques de l'Anoia, el Bages i el sud del Berguedà. El mateix Torralba va recordar que els boscos es troben en una situació «d'estrès hídric» perquè aquest hivern les pluges han estat inferiors a la mitjana.

L'actual situació de perill arriba després que per la revetlla, a la Catalunya Central, es van fer 40 sortides per incendis de vegetació. En aquest sentit, el director dels serveis territorials d'Interior a la Catalunya Central, Eduard Freixedes, va remarcar que es tracta d'un moment complicat. I va posar de manifest que durant el cap de setmana i dilluns es van anar produint diferents incendis, encara que va ser de forma esglaonada, un fet que no es produeix habitualment. Freixedes també va remarcar que els boscos estan «més predisposats a cremar que altres vegades» i que l'onada de calor que es viu aquesta setmana serà «com un assecador que acabarà d'assecar el que no està sec».

D'altra banda, Reyes també va demanar a la ciutadania que extremi les precaucions per evitar incendis, com evitar tirar petards a prop del bosc, però també altres mesures com evitar tirar burilles de cigarretes per la finestra del cotxe.

Ahir es va celebrar a la seu de la regió d'emergències centre la primera de les dues reunions setmanals que es porten a terme durant tota la campanya d'incendis i en la qual participen els diferents serveis d'emergències.