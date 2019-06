Crema el cobert d'una casa al barri de Viladordis de Manresa

Un incendi ha cremat aquest dijous a la matinada el cobert adossat a una casa del barri de Viladordis de Manresa coneguda com a Cal Minguet, segons han informat fonts del Bombers de la Generalitat. El foc ha cremat el cobert d'uns 60 metres quadrats adjunt a l'habitatge on hi havia maquinària i estris per treballar el camp.

Segons les mateixes fonts, l'incendi no ha causat danys estructurals ni ha afectat la resta de la casa. Tampoc hi ha hagut ferits. Els Bombers, que han rebut l'avís del foc a la 1.51 de la matinada, han treballat al lloc dels fets amb una dotació.