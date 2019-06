El Govern veta l'accés a Montserrat i cinc massissos més pel risc d'incendis

El Govern de la Generalitat ha prohibit l'accés a sis massissos de Catalunya pel risc d'incendis. L'executiu ja havia anunciat el tancament del Montsec, el Montsant i els Ports de Tortosa, però el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat que aquesta prohibició s'estén també a partir d'aquest dijous a la nit als massissos de Montserrat, les Gavarres i les Cadiretes. Des del centre de comandament de l'incendi de la Ribera d'Ebre, Torra també ha dit que la sega queda prohibida durant 48 hores. El foc ha cremat fins ara unes 6.500 hectàrees, segons ha actualitzat el conseller d'Interior, Miquel Buch, que ha reiterat que els Bombers s'estan concentrant ara en el tram nord del flanc dret de l'incendi.

Després de reunir-se amb els responsables operatius i els alcaldes de la zona aquest dijous a la tarda a Vinebre, el president Torra ha fet una crida a la responsabilitat i a la solidaritat de tota la ciutadania. "Vivim un moment d'una excepcional climatologia. Aquest divendres serà el dia més calorós que estava previst i la situació pot ser crítica a tot el país", ha advertit el cap de l'executiu.

En aquest context, el president ha demanat també evitar "sortir a les muntanyes i als massissos" i ha justificat l'ampliació de les prohibicions d'accés "per sentit comú i perquè són les zones on hi ha més perill". Pel que fa al confinament dels veïns de Bovera i de les persones d'excepcional vulnerabilitat a Maials, el president ha insistit que la mesura s'ha pres per precaució i per seguretat. Torra ha expressat el seu suport i agraïment als alcaldes i a tots els efectius que estan treballant en les tasques d'extinció. Només els Bombers destinen més de 400 efectius i 120 dotacions entre terrestres i aèries.

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha reiterat que els treballs al sector sud del flanc dret "van pel bon camí" i que ara estan treballant per "abatre" el sector nord, que és el que s'acosta al municipi de Bovera, el més aviat possible. El conseller ha apuntat també que la calor va a la baixa i que es treballarà durant tota la tarda i nit amb la intenció d'arribar al cap de l'incendi i estabilitzar-lo el més aviat possible. "Les hipòtesis dels Bombers s'estan complint. Aquest és un foc de grans dimensions i això demostra que tenim un cos d'alta qualitat", ha subratllat.

El conseller d'Interior ha destacat també que els Bombers preveuen donar per extingit en les properes hores l'incendi declarat a la Fatarella, que s'ha atacat "amb molta força" per part dels Bombers i la Unitat Militar d'Emergències. Tot i que s'han hagut de desplaçar recursos a aquest foc, Buch ha apuntat que malgrat tot els Bombers s'han pogut concentrar en el foc iniciat a la Torre de l'Espanyol, que té un potencial de 20.000 hectàrees, ha recordat. De moment, ha dit, s'ha calcinat una àrea aproximada d'unes 6.500 hectàrees. L'incendi té uns 128 quilòmetres de perímetre i uns 14 de llargada.

De moment hi ha 51 desallotjats que han estat acollits per Protecció Civil. Alguns d'ells s'han mostrat preocupats perquè no els deixen accedir a casa seva i, per exemple, no saben l'estat en què es troben els seus animals. En aquest sentit, l'Ajuntament de Flix en col·laboració amb Protecció Civil està fent un cens d'aquests animals. Per la seva banda, Buch ha demanat comprensió perquè la prioritat, ha dit, és garantir la seguretat de les persones.

Al seu torn, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha confirmat que l'explotació ramadera on aquest dimecres van morir cremats uns 200 xais és l'única que ha resultat afectada, ja que l'altra que perillava s'ha pogut salvar. Jordà ha avançat que la setmana vinent ella i altres representants d'Agricultura es desplaçaran a la zona per valorar l'afectació del foc sobre el terreny agrícola.

Jordà ha insistit que cal extremar les precaucions, sobretot aquest divendres, coincidint amb "un pic de calor". Amb motiu de la prohibició de la sega durant 48 hores, la consellera ha posat en valor la tasca i la col·laboració del sector i dels Agents Rurals perquè, des del 2012, els incendis forestals relacionats amb la sega han caigut un 80%, ha tancat.