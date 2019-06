Tres intoxicats pel foc en un habitatge

Tres persones van resultar intoxicades lleus per inhalació de fum en l'incendi d'un habitatge a Navarcles. Els fets van passar poc després d'un quart de cinc de la tarda, en un pis del carrer de la Creueta, on es van descuidar una olla al foc. En l'extinció de l'incendi hi van participar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat.